Roma: Gualtieri, incendio Ponte Mammolo su terreno privato, verifiche in corso su materiali

22 luglio 2021

- Rispetto all'incendio in corso a Ponte Mammolo "sono in contatto con la protezione civile, c'è sul posto il presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti, si tratta di una discarica su un terreno privato. C'è da capire che tipo di accumulo di rifiuti c'era, quindi per ora per precauzione abbiamo dato indicazione di tenere le finestre chiuse nelle zone limitrofe". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interpellato nell'ambito della presentazione del piano di Ama sui rifiuti nella rimessa di Tor Pagnotta. (Rer)