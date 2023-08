Turchia: intelligence "neutralizza" esponente di spicco del Pkk nel nord dell'Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di intelligence nazionale della Turchia (Mit) ha "neutralizzato" (termite usato dalle autorità turche per indicare miliziani catturati o uccisi sul campo) oggi un esponente di spicco del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) nella provincia di Sinjar, nel nord dell'Iraq. Lo hanno reso noto fonti di sicurezza della Turchia, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa turca "Anadolu". L'uomo viene identificato come Yilmaz Bayram, noto anche con il suo nome da battaglia Agit Gever. Secondo quanto riferito dal Mit, Gever era il principale responsabile della logistica del gruppo che forniva armi e munizioni ai membri del Pkk. Inoltre, il Mit ha fatto sapere di aver monitorato esponenti di alto rango del Pkk e di aver recentemente condotto un'operazione nel nord dell'Iraq dove i membri del Partito dei lavoratori del Kurdistan hanno nascondigli che usano per pianificare attacchi contro la Turchia. (Tua)