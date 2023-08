Esercito: 15 anni di operazione "Strade sicure"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito italiano dal 4 agosto 2008, in virtù della legge numero 125 del 24 luglio del 2008, conduce ininterrottamente sul territorio nazionale l'operazione "Strade sicure", in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia per il presidio del territorio e delle principali aree metropolitane e la sorveglianza dei punti sensibili. E' quanto si legge in una nota. Attualmente, la Forza armata, oltre a 4.370 soldati in missione all'estero e 6.897 in prontezza operativa in Patria, schiera circa cinquemila uomini e donne dell'Esercito in 44 province del territorio nazionale con circa 1.200 mezzi a presidio di oltre 700 siti. Oggi, l'impegno della Forza armata risulta particolarmente articolato e la dimostrazione tangibile del prezioso contributo assicurato alla collettività è rappresentata dai risultati concreti che evidenziano, da inizio operazione, più di 33 milioni di controlli a persone e veicoli e oltre 74.000 persone poste in stato di fermo, arrestate o denunciate. Dagli accertamenti effettuati sono scaturiti i sequestri di 1.700 armi, 16.650 veicoli e più di due tonnellate e mezzo di sostanze stupefacenti. Per quanto concerne la specifica area della "Terra dei fuochi", si è riusciti ad individuare e intervenire tempestivamente su quasi 1.700 roghi di origine dolosa e circa 7.000 siti di sversamento illecito di rifiuti. Sono numeri significativi, conseguiti nella maggioranza dei casi nell'ambito di attività di pattugliamento dinamico svolte da unità mobili, appiedate o a bordo di veicoli. Il personale militare, oltre al continuo addestramento, condotto in Italia e all'estero per essere sempre pronti a operare in tutto lo spettro dei possibili impieghi dello strumento militare - continua la nota -, si prepara con un modulo specifico al Metodo di combattimento militare (Mcm), un sistema di combattimento a distanza ravvicinata, concepito in seno all'Esercito italiano, che mutua tecniche e posture da arti marziali e sport da combattimento, creato per intervenire con gradualità e tempestività, quando non si è nelle condizioni di utilizzare armi da fuoco. (segue) (Com)