Esercito: 15 anni di operazione "Strade sicure" (2)

- Nel corso di questi quindici anni, anche in momenti critici per il Paese e nonostante i numerosi impegni operativi in ambito nazionale e internazionale, i militari dell'Esercito, impiegati nell'ambito dell'operazione "Strade sicure", hanno garantito la sicurezza in contesti straordinari come l'Expo Milano 2015, il "Giubileo straordinario della Misericordia" del 2016, il G7 a Taormina, il sisma nel Centro Italia e sull'isola di Ischia, il vertice G20 di Roma, oppure per fronteggiare esigenze di sicurezza di alcune specifiche aree del territorio nazionale o nell'ambito delle attività connesse a particolari situazioni emergenziali, come la diffusione del Covid-19, per la quale il contingente dell'operazione è stato eccezionalmente integrato da un'aliquota incrementale di 753 unità, da maggio 2020 a marzo 2022. In sintesi, l'impiego dell'Esercito nell'ambito dell'operazione "Strade sicure", insieme anche alle altre Forze armate, rappresenta un contributo significativo a favore del Paese, la cui efficacia è determinata dalla professionalità dei soldati, dalla tempestività di intervento, dalla distribuzione delle forze sul territorio nazionale e dalla capacità di rischieramento delle unità in ogni condizione ambientale, fattori decisivi che in molteplici circostanze assicurano la salvaguardia della vita umana e la tutela del bene comune. (Com)