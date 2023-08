Rifiuti: Gualtieri, chiesto a prefetto rafforzamento controlli su sversamenti irregolari e illeciti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per controllare e contrastare gli sversamenti irregolari e illeciti di rifiuti a Roma "ho chiesto al prefetto di rafforzare l'impegno delle forze di polizia, per contrastare questi fenomeni che sono di diversa natura, vanno dalla scarsa attenzione agli illeciti veri e propri di chi parte dalla provincia e scarica sulle strade provinciali dei Municipi VI e VII ma anche su strade come l'Aurelia e la Laurentina". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interpellato nell'ambito della presentazione del piano di Ama sui rifiuti nella rimessa di Tor Pagnotta. "È un tema di legalità e di sicurezza, ovviamente anche da parte nostra c'è un impegno con il maggiore coinvolgimento della polizia provinciale", ha concluso.(Rer)