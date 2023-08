Taxi: Urso illustra a Ncc nuovo decreto con incentivi per auto ecologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del made in Italy ha incontrato stamane a palazzo Piacentini i rappresentanti delle organizzazioni degli Ncc alle quali ha illustrato, come già fatto nei giorni scorsi con le rappresentanze del settore taxi e con l’Anci, le misure sul riordino del settore dei taxi che sarà portato lunedì in Consiglio dei ministri e che conterrà incentivi per le auto ecologiche, esteso anche ai mezzi a noleggio con conducente con maggiori agevolazioni per l’acquisto di auto elettriche o ibride. E' quanto si legge in una nota. "Con il decreto che presenteremo lunedì d’intesa con il Mit - ha commentato Urso - si apre un percorso di riforma legislativa per un settore strategico per il Paese, che dovrà portare a maggior efficienza e trasparenza anche a fronte della significativa crescita dell'afflusso di turisti stranieri e delle grandi sfide che ci attendono nei prossimi anni, dal Giubileo del 2025 alle Olimpiadi di Milano-Cortina, che porteranno nelle nostre città decine di milioni di pellegrini e visitatori. Un percorso che consentirà all’Italia di aspirare a diventare il principale polo di attrazione turistica in Europa". Le associazioni di categoria - continua la nota - hanno illustrato al ministro le proposte del settore ed è stato già fissato un nuovo tavolo di confronto nei primi giorni di settembre nel quale individuare ulteriori interventi necessari a regolamentare il comparto, assecondandone la naturale crescita. Una ulteriore riunione con rappresentanti delle associazioni del settore taxi con ministro Urso e Mit è intanto prevista per lunedì mattina. (Com)