Sardegna: Giunta comunale Sassari scegli progetto riqualificazione di piazza sant’Antonio

- Migliorare l’aspetto architettonico, con la riqualificazione della piazza, e allo stesso tempo la viabilità di una delle “porte di ingresso” alla città di Sassari. Sono questi gli obiettivi dell’intervento da quasi 2 milioni di euro per la zona di piazza sant’Antonio di cui la Giunta comunale ha approvato la progettazione di fattibilità tecnico economica. Un passaggio fondamentale che dà il via alle successive fasi per la realizzazione del progetto. L'incarico per le varie fasi di progettazione è stato affidato al raggruppamento temporaneo tra professionisti che ha presentato due progetti. La Giunta ha scelto quello che vede piazza sant’Antonio diventare un’area quasi totalmente pedonale, con l’eliminazione delle vie secondarie laterali alla piazza stessa e la realizzazione di una rotatoria compatta circolare a due corsie. (segue) (Rsc)