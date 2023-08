Sardegna: Giunta comunale Sassari scegli progetto riqualificazione di piazza sant’Antonio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “Colonna Eugenio Tavolara” non sarà spostata, come richiesto dalla Soprintendenza. Nell’intervento sono compresi anche l’inserimento di arredi urbani e la sistemazione dei giardini. Il progetto rientra nel “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” (Pinqua) del Pnrr, che prevede di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e alla sostenibilità. Pinqua consentirà una riqualificazione della parte bassa del centro storico, da Porta sant’Antonio, compreso il recupero a fini abitativi dell’ex hotel Turritania in stato di abbandono da decenni il cui relativo intervento è già in esecuzione e di 4 palazzine comunali, fino alle aree pubbliche nella zona di San Donato e delle Monache Cappuccine. (Rsc)