Speciale difesa: Libano, generale Aoun inaugura mostra fotografica per anniversario fondazione Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante delle Forze armate del Libano, generale Joseph Aoun, ha inaugurato a Yarzeh, vicino Beirut, la mostra fotografica "La Volontà della resilienza" in occasione del 78esimo anniversario della Fondazione delle Forze armate del Paese dei cedri. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa nazionale "Nna", specificando che alla cerimonia erano presenti il primo ministro uscente, Najib Mikati, il ministro dell'Interno, Bassam al Mawlawi, il presidente delle commissioni Esteri e Difesa del parlamento libanese, Jihad al Samad, il coordinatore speciale delle Nazioni Unite in Libano, Joanna Frontska, il comandante della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), il generale Aroldo Lazaro Saenz, i responsabili dei servizi di sicurezza e altre personalità ufficiali, oltre a rappresentanti di organizzazioni internazionali, addetti militari e alti ufficiali dell'esercito e Unifil. Dopo l'inno nazionale, e il discorso di benvenuto del generale di brigata, Hussein Ghaddar, il primo ministro uscente Mikati ha indirizzato un saluto all'esercito, sottolineando che "la lealtà nazionale dell'esercito è la base, una garanzia che il Paese prospererà, indipendentemente dalle difficoltà che affronta". Mikati, inoltre, ha aggiunto che "il governo, in collaborazione con il comando dell'esercito, sta adottando tutte le misure necessarie per aiutare l'esercito a superare questa difficile fase, essenziale per proteggere il Libano, il suo popolo e preservare il Paese dai pericoli". (Lib)