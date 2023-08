Speciale difesa: Nato, aeronautica britannica completa missione in Estonia, intercettati 50 aerei russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale della Royal Air Force (Raf), l'aeronautica militare britannica, è rientrato nel Regno Unito dopo aver guidato la missione di polizia aerea della Nato in Estonia per quattro mesi, durante i quali i piloti hanno intercettato 50 aerei russi e hanno volato per un totale di oltre 500 ore. A riguardo, il ministro della Difesa Ben Wallace ha dichiarato: "Centinaia di piloti e personale della Raf hanno trascorso mesi lontani dalle loro famiglie, lavorando 24 ore su 24 al fianco dei nostri alleati per mantenere i cieli europei al sicuro". "La leadership di successo del Regno Unito della missione della Nato in Estonia, che ha portato all'intercettazione di dozzine di aerei russi da parte della Raf, invia un forte messaggio a Putin che siamo uniti ai nostri alleati contro qualsiasi minaccia ai nostri confini", ha aggiunto Wallace. (Rel)