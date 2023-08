Speciale difesa: India, Rahul Gandhi, Corte suprema sospende condanna per diffamazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 24 marzo la segreteria parlamentare ha comunicato la decadenza di Gandhi dalla carica di membro della Camera del popolo (camera bassa), prevista in casi di pene detentive superiori a due anni dalla legge Representation of Peoples Act. La difesa di Gandhi, guidata dall’avvocato R.S. Cheema, contesta il diritto di querela di Purnesh Modi, che ha sporto la denuncia sostenendo che Gandhi ha diffamato tutte le persone con cognome Modi. Per gli avvocati difensori le dichiarazioni oggetto del caso andrebbero contestualizzate e costituivano un intervento critico nei confronti del premier. Sarebbe quest’ultimo eventualmente la parte lesa con diritto di querela. Inoltre, il collegio difensivo ha messo in dubbio la regolarità del verbale e la competenza di Surat (dove risiede il querelante), dato che il fatto è accaduto a Kolar, nel Karnataka. (Inn)