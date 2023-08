Speciale difesa: Niger, governo spagnolo invia aereo militare per evacuare connazionali rimasti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha inviato oggi in Niger un aereo militare per evacuare gli spagnoli che si trovano ancora nel Paese africano dopo il colpo di Stato militare. Lo hanno riferito fonti del ministero della Difesa all'agenzia di stampa "Europa Press". Ieri il ministro degli Esteri, Jose Manuel Albares, aveva annunciato che 20 spagnoli avevano lasciato il Paese in direzione Parigi grazie alla collaborazione della Francia. (Spm)