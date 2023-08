Speciale difesa: Craxi (FI), 40 anni fa nasceva esecutivo guidato da Bettino Craxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quarant'anni fa, il 4 agosto 1983, nasceva il governo Craxi, il primo esecutivo a guida socialista della storia repubblicana. Avrebbe scritto pagine all'insegna del progresso, della modernizzazione, della crescita, ornando di impulsi nuovi le dinamiche politico-sociali e orientandole con decisione verso la libertà. L'Italia avrebbe acquisito forza e legittimazione, facendosi grande fra i grandi della Terra. Fu il governo più longevo della 'prima Repubblica', seppe cogliere le istanze nuove dei ceti emergenti e al contempo fu accanto ai lavoratori, nonostante venisse definito 'pericoloso per la democrazia' dal Partito comunista di Berlinguer, che non seppe - o non volle - riconoscerne l'enorme valenza in termini programmatici e identitari". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa di palazzo Madama. (Rin)