Ucraina: fonti servizi sicurezza, danneggiata nave anfibia russa a Novorossijsk - video 2

- Il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu) ha condotto un'operazione speciale nella baia di Novorossijsk a seguito della quale è stata danneggiata la grande nave anfibia della Federazione Russa Olenegorsky Miner. E' quanto riferisce l'agenzia "Rbk Ucraina" citando fonti dell'Sbu. Come hanno riferito le fonti della pubblicazione nel Servizio di sicurezza, l'operazione speciale è stata effettuata in collaborazione con la Marina. "A seguito dell'attacco, l'Olenegorsk Miner ha subito un grave danno e attualmente non è in grado di svolgere le sue missioni di combattimento. Pertanto, tutte le dichiarazioni russe 'sull'attacco respinto' sono false", riferiscono le fonti. (Res)