Giubileo: Gualtieri, tavolo decoro studia piano per coprire maggiori costi su rifiuti

22 luglio 2021

- Il tavolo del decoro per il Giubileo "sta ultimando il calcolo delle risorse aggiuntive necessarie per assorbire l'impatto straordinario dei turisti in più che non pagano la Tari. Anche l'aumento della tassa di soggiorno va a coprire queste presenze in più che non pagano la Tari ma producono rifiuti". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interpellato nell'ambito della presentazione del piano di Ama sui rifiuti nella rimessa di Tor Pagnotta. (Rer)