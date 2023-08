Romania: gruppo Damen annulla accordo giuridico su cantiere navale Mangalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo giuridico tra Damen Holding BV e la Romania sul cantiere navale di Mangalia è stato annullato per “inadempienze” dello Stato. Lo rende noto il gruppo Damen, azionista di minoranza del cantiere, con un comunicato. Damen è un attore strategico nel settore della costruzione navale in Romania, possiede e gestisce la più grande società di progettazione navale del Paese. Allo stesso tempo, la presenza di Damen garantisce oltre 3.500 posti di lavoro. Oltre 400 progetti sono stati completati in Romania e oltre 30 navi di difesa e sicurezza sono state costruite per 14 forze navali e guardie costiere in tutto il mondo, compresi i Paesi della Nato e dell'Unione europea. Nel 2018, Damen ha deciso di investire a Mangalia e ha accettato di trasferire alla Romania il 2 per cento delle azioni della società che gestisce Mangalia Shipyard (consentendo allo Stato di diventare azionista di maggioranza, con il 51 per cento), in cambio del controllo operativo e gestionale del cantiere. (segue) (Rob)