Romania: gruppo Damen annulla accordo giuridico su cantiere navale Mangalia (2)

- Sulla base dell’accordo con lo Stato romeno, Damen ha fornito finanziamenti, conoscenze, risorse specializzate, nonché clienti e contratti per rendere competitivo il cantiere navale di Mangalia. "Attualmente, con l'adozione della legge n. 187/2023, è stato annullato il quadro giuridico in base al quale operava l'associazione tra lo Stato romeno e Damen per quanto riguarda il cantiere navale Mangalia. Il quadro normativo applicato viola le condizioni concordate dallo Stato romeno a favore di Damen, invalidando completamente i principi che erano alla base dell’accordo”, ha riferito la Damen Holding BV. "Dopo un precedente avviso di inadempienza contrattuale attraverso il quale Damen ha espresso per l'ultima volta la propria disponibilità a trovare una soluzione per la prosecuzione del sodalizio, non c’è stata altra opzione a emettere un avviso risoluzione dell’accordo di concluso nel 2018 con il partner romeno", si legge nel comunicato. (Rob)