I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Niger: fonti stampa, capi di Stato maggiore Cedeao avanzano sull'opzione militare - I capi di Stato maggiore dei Paesi membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), riuniti da mercoledì scorso ad Abuja, stanno completando il piano di intervento militare in Niger in vista della scadenza dell'ultimatum imposto alla giunta golpista, prevista per domenica 6 agosto. Secondo quanto riferiscono fonti militari citate dall'emittente "Rfi", nonostante le mediazioni dell'ultimo minuto dalla delegazione Cedeao che si è recata a Niamey, i capi di Stato maggiore hanno continuato il loro lavoro per definire il concetto di operazione nei dettagli. L'azione dovrebbe mobilitare migliaia di soldati forniti, tra gli altri, da Senegal, Ghana, Benin e Nigeria. Come riporta "Rfi", c'è estrema vigilanza e sorveglianza intorno alla riunione per evitare fughe di notizie il presidente nigeriano Bola Tinubu, attuale presidente dell'organizzazione regionale, viene regolarmente informato dalla Commissione Cedeao e dal suo capo di gabinetto. (segue) (Res)