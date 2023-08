I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niger: giunta militare denuncia accordi militari con la Francia - La giunta militare golpista del Niger, guidata dal generale Abdourahamane Tchiani, ha denunciato diversi accordi militari conclusi con la Francia, che riguardano in particolare lo “stazionamento” del distaccamento francese e lo “status” dei militari presenti nell'ambito della lotta antijihadista. È quanto si apprende da un comunicato letto in diretta alla televisione nazionale. "Di fronte all'atteggiamento disinvolto e alla reazione della Francia alla situazione in Niger, il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp, la giunta militare al potere) ha deciso di denunciare gli accordi di cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa con questo Stato”, ha detto il colonnello-maggiore Amadou Abdramane, un membro della giunta. I militari hanno anche annunciato che avrebbero posto fine alle “funzioni” degli ambasciatori del Niger in quattro Paesi, tra cui la Francia. "Le funzioni degli ambasciatori straordinari e plenipotenziari della Repubblica del Niger (…) presso la Repubblica francese, della Nigeria, presso la Repubblica del Togo e negli Stati Uniti sono cessate", afferma il comunicato. La Francia, che martedì e mercoledì scorsi ha evacuato 577 suoi connazionali in Niger, dispone attualmente di 1.500 soldati in Niger. (segue) (Res)