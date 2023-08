I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: violenze nella regione di Amhara, governo dichiara lo stato di emergenza - Il governo dell'Etiopia ha dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Amhara dopo che le autorità regionali hanno chiesto aiuto mentre gli scontri si intensificano tra l'esercito federale e le milizie paramilitari Fano. Lo ha annunciato in una nota l'ufficio del primo ministro Abiy Ahmed, affermando che le normali forze dell'ordine non sono più in grado di contenere la violenza. La seconda regione più popolosa dell'Etiopia è stata colpita dall'instabilità da aprile, quando le autorità federali hanno annunciato lo scioglimento delle forze di sicurezza amhara, previsto dall'accordo di pace del novembre scorso che ha posto fine alla guerra nel Tigrè. Questa settimana i residenti hanno riferito di combattimenti in tutta la regione di Amhara mentre i membri della milizia Fano - formata da combattenti di etnia amhara - hanno attaccato le unità dell'esercito e i manifestanti hanno bloccato le strade. Ethiopian Airlines ha sospeso i voli tra la capitale Addis Abeba e le città di Lalibela e Gondar, mentre l'accesso a Internet è stato limitato. (Res)