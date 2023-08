I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: figlio presidente Petro, soldi illeciti nella campagna elettorale di mio padre - Il figlio del presidente della Colombia Gustavo Petro, Nicolas Petro, ha confessato che la campagna elettorale del padre avrebbe usufruito di finanziamenti illeciti. Il figlio maggiore del capo dello stato, arrestato insieme alla sua ex moglie per il presunto reato di riciclaggio di denaro e arricchimento illecito, ha parlato alla procura nel corso di un interrogatorio. Nicolas Petro ha riconosciuto che parte del denaro entrato in suo possesso nel 2022 è confluito nella campagna presidenziale di suo padre. "Parte del denaro è entrato nelle sue casse, e un’altra parte è andata alla campagna presidenziale del 2022, dove è stato eletto il nostro attuale presidente, Gustavo Petro”, ha riassunto il procuratore Mario Burgos, secondo quanto riferisce la stampa locale. La procura ha chiesto i domiciliari per Nicolás Petro e una misura non detentiva per la sua ex moglie Day Vásquez. (segue) (Res)