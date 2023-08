I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Petro su finanziamenti illeciti alla sua campagna, "se fosse vero dovrei andarmene" - Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha dichiarato che lascerebbe l’incarico nel caso in cui fosse accertato l’ingresso di finanziamenti illeciti nella sua campagna presidenziale. La dichiarazione arriva in risposta a quanto dichiarato dal figlio, Nicolas Petro, durante un interrogatorio con la procura. Il figlio maggiore del capo dello stato, arrestato insieme alla sua ex moglie per il presunto reato di riciclaggio di denaro e arricchimento illecito, ha riconosciuto che parte del denaro entrato in suo possesso nel 2022 sarebbe confluito nella campagna presidenziale di suo padre. “Se fosse vero, questo presidente dovrebbe andarsene oggi. Perché io non sono Uribe o Santos, non sono un Duque”, ha detto Petro citando i suoi predecessori. “Vengo da un altro modo di intendere le cose”. Rivolgendosi al figlio ha poi aggiunto: “Mio figlio vedrà, ma l'unica cosa che posso consigliare è dignità e verità. Mai inginocchiarsi davanti al carnefice”. (Res)