I fatti del giorno - Medio Oriente

- Libano: Forze armate ricordano terzo anniversario esplosione Porto di Beirut - Il terzo anniversario della devastante esplosione al porto di Beirut "è giunto, portando con sé il dolore per i nostri martiri e feriti, sia tra i militari che tra i civili". Lo ha pubblicato su Twitter il profilo ufficiale delle Forze armate libanesi, in occasione dell'anniversario della doppia esplosione che ha colpito il porto di Beirut il 4 agosto 2020. "Nonostante ciò, manteniamo viva la speranza che il Libano possa superare le sfide e rialzarsi con maggior forza", si legge ancora nel tweet. Il 4 agosto 2020 una serie di esplosioni ha devastato il porto di Beirut a seguito di un incendio divampato all'interno di un magazzino in cui erano conservate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, un composto chimico utilizzato non solo come fertilizzante ma anche per produrre due potenti esplosivi: l'ammonal e l'anfo (Ammonium nitrate fuel oil). L'onda d'urto ha raso al suolo l'intera zona del porto della capitale libanese colpendo anche le zone circostanti e provocando oltre 220 morti e 6 mila feriti, oltre che circa 300 mila sfollati. (segue) (Res)