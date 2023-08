© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria-Iraq: incontro a Damasco per favorire cooperazione nel settore dei trasporti - Il primo ministro della Siria, Hussein Arnous, ha avuto un incontro a Damasco con il ministro dei Trasporti dell'Iraq, Razzak al Saadawi, e la sua delegazione di accompagnamento, per discutere dello sviluppo della cooperazione nei settori del trasporto terrestre, dei collegamenti ferroviari, del transito e dello scambio di merci. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa siriana statale "Sana", specificando che l'obiettivo dell'incontro è quello di "perseguire gli interessi condivisi dei due popoli e dei Paesi fratelli". Durante il colloquio, le due parti hanno anche discusso dei meccanismi per monitorare la realizzazione degli accordi finora raggiunti e per sviluppare le relazioni bilaterali in diversi ambiti, come stabilito durante la recente visita in Siria del primo ministro del governo federale di Baghdad, Mohammed Shia al Sudani, con il presidente siriano, Bashar al Assad. (segue) (Res)