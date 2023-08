I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: torna la calma nel campo profughi di Ain Al Hilweh - Dopo sei giorni di scontri tra le diverse fazioni palestinesi nel campo profughi di Ain Al Hilweh, a sud di Sidone, nel Libano meridionale, è tornata la calma grazie all’entrata in vigore di un accordo di cessate il fuoco. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Nna”, spiegando che i residenti hanno iniziato ad ispezionare i danni subiti alle proprie abitazioni. È attesa inoltre l’attuazione della seconda fase dell’accordo tra le fazioni coinvolte negli scontri volta a garantire il rientro in sicurezza all’interno del campo, il ritiro delle forze armate e la ripresa delle attività dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Ieri, l’Unrwa ha fatto sapere che 13 persone sono morte e almeno 60 sono rimaste ferite durante gli scontri. (segue) (Res)