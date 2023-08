© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oman: presidente Consiglio della shura atteso in Algeria il prossimo settembre - Il presidente del Consiglio della Shura dell'Oman, Khalid bin Hilal Al Ma'awali, è atteso in visita in Algeria il prossimo settembre. Lo ha riferito una dichiarazione dell'Assemblea nazionale del popolo, la camera bassa del parlamento algerino. Ieri, Ibrahim Boghali, presidente dell'Assemblea nazionale del popolo, ha ricevuto l'ambasciatore del Sultanato dell'Oman in Algeria, Saif bin Nasser bin Rashid al Bidaei, e durante l’incontro i due hanno ribadito “l’ottimo livello delle relazioni tra i due Paesi”, esprimendo soddisfazione per i frequenti incontri a livello bilaterale. Da parte sua, l’ambasciatore ha evidenziato il dinamismo che caratterizza le relazioni bilaterali. “L'imminente visita del presidente del Consiglio della Shura dell'Oman in Algeria il prossimo settembre ha costituito il fulcro di questo incontro, che ha offerto l'opportunità di affrontare alcuni dei dettagli necessari per il suo successo della visita”, ha concluso la dichiarazione. (segue) (Res)