- Niger: Tunisia invita a contattare ambasciata in Burkina Faso per rimpatrio - Il ministero degli Affari esteri della Tunisia ha invitato i tunisini presenti in Niger a contattare la sua missione diplomatica nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, per facilitare il loro rimpatrio in Tunisia. Lo ha riferito il ministero in un comunicato. (segue) (Res)