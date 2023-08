I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: Banca centrale alza tassi di interesse di 100 punti base - La Banca centrale egiziana ha alzato di 100 punti base i tassi di interesse. Lo ha reso noto la stessa Banca in un comunicato, precisando che il tasso di interesse sui prestiti è salito al 20,25 per cento, mentre quello sui depositi è ora pari al 19,25 per cento. Lo scorso marzo, la Banca centrale ha alzato i tassi di interesse per la prima volta nel 2023 di 200 punti base, dopo lo scorso anno erano stati aumentati dell'8 per cento, nel tentativo di controllare gli alti tassi di inflazione e di attrarre investimenti in valuta estera. L’Egitto è tra i Paesi più colpiti dagli effetti della guerra in Ucraina, in quanto dipende fortemente dalle importazioni per la sua fornitura di grano, mais, soia e olio commestibile e una parte significativa di queste importazioni provengono dalla Russia e dall’Ucraina. Inoltre, circa 22 miliardi di dollari sono usciti dal mercato dopo lo scoppio della crisi russo-ucraina. (segue) (Res)