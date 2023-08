© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Turchia: colloquio ministri Commercio, focus su creazione zona industriale - Il ministro del Commercio e dell'industria dell’Egitto, Ahmed Samir, ha discusso con l’omologo turco Muhammad Fatih, della possibilità di istituire una zona industriale turca in Egitto e della cooperazione nel campo dell'industria automobilistica. Lo ha reso noto un comunicato stampa del ministero egiziano, secondo il quale Samir ha illustrato la possibilità di istituire un meccanismo di cooperazione congiunta per produrre in Egitto ed esportare in vari paesi “dal momento che Il Cairo gode di un sistema di accordi commerciali con diversi Paesi”. Le due parti hanno discusso della possibilità di sviluppare un piano congiunto fino a giugno 2024 per rafforzare la cooperazione congiunta. Samir ha sottolineato l'importanza di sviluppare un piano di cooperazione industriale congiunto per un periodo di cinque anni per attivare gli sforzi di entrambe le parti nel settore delle industrie alimentari, farmaceutiche e nella produzione di batterie elettriche. (Res)