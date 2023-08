© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Italia: Pechino, cooperare lungo Nuova via della seta è una "scelta giusta" - Cooperare lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) è stata una "scelta giusta" compiuta dalla Cina e dall'Italia sulla base del loro legame storico e culturale e sulle loro esigenze di sviluppo. Lo sostiene il ministero degli Esteri cinese, esprimendosi sulla possibilità che l'Italia non rinnovi il protocollo d'intesa stipulato con Pechino nel 2019 dal governo guidato dall'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La firma del memorandum d'intesa ha suscitato "grande entusiasmo e potenziale per la cooperazione bilaterale", afferma il dicastero, ricordando che l'interscambio tra i due Paesi è aumentato del 42 per cento negli ultimi cinque anni, attestandosi nel 2022 a quasi 80 miliardi di dollari. L'Italia è stata inoltre ospite d'onore alla China International Import Expo e alla China International Consumer Products Expo, sottolinea Pechino, ricordando come i due Paesi abbiano cooperato alla costruzione di navi da crociera e in mercati come quelli di Africa, Medio Oriente e America Latina. "Alcune forze hanno creato deliberatamente clamore e politicizzato lo scambio culturale e la cooperazione commerciale tra Cina e Italia nel quadro della Nuova via della seta, nel tentativo di interrompere la cooperazione e creare divisioni", ha accusato un portavoce del ministero, sottolineando come "la tendenza sia contraria alla storia e danneggerà terze parti". "Un decennio dopo aver proposto la Nuova via della seta, sulla base di un'ampia consultazione, contributi congiunti e benefici condivisi, la Cina ha firmato oltre 200 documenti di cooperazione con più di 150 Paesi e oltre 30 organizzazioni internazionali", ha aggiunto il portavoce, ricordando come l'iniziativa abbia creato oltre tremila progetti e 420 mila posti di lavoro nei Paesi partecipanti. I fatti hanno pienamente dimostrato che la cooperazione lungo la Nuova via della seta soddisfa le esigenze di sviluppo a livello globale, nonché l'aspirazione della comunità internazionale e mantiene una forte resilienza e vitalità, ha concluso il portavoce. (segue) (Res)