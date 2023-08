© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: secondo accoltellamento in due giorni, arrestato un sospettato - La polizia della città di Daejeon, in Corea del Sud, ha arrestato un uomo accusato di aver accoltellato un docente di scuola superiore. L'agenzia di polizia metropolitana locale non ha fornito informazioni dettagliate in merito al responsabile dell'aggressione, che si è verificata questa mattina presso la locale scuola superiore Songchon. Il responsabile, un uomo di circa 20 anni, avrebbe atteso il docente al termine di una lezione, aggredendolo e dandosi poi alla fuga. Le condizioni della vittima non sono note. L'incidente è il secondo nel suo genere verificatosi in Corea del Sud in soli due giorni: almeno 14 persone sono rimaste ferite ieri, dopo che un uomo ha speronato un'auto su un marciapiede, scendendo poi dal veicolo e accoltellando i malcapitati in un centro commerciale nella città di Seongnam. (segue) (Res)