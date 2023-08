I fatti del giorno - Asia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: Corea del Nord denuncia forniture di armi Usa, "pericolosa" provocazione - La Corea del Nord ha denunciato oggi il pacchetto di aiuti militari da 345 milioni di dollari per Taiwan approvato alla fine del mese scorso dagli Stati Uniti, definendolo una "pericolosa" provocazione e accusando Washington di alimentare le tensioni regionali per giungere "al punto d'innesco di un'altra guerra". In un comunicato rilanciato dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), Maeng Yong Rim, direttore generale del dipartimento per gli affari cinesi del ministero degli Esteri nordcoreano, ha dichiarato che il piano approvato dal Congresso degli Stati Uniti, che ha autorizzato aiuti militari per l'Isola d'importo superiore a un miliardo di dollari, è una "pericolosa provocazione politica e militare" e una "palese violazione" del principio di una sola Cina. "La sinistra intenzione degli Stati Uniti è di trasformare Taiwan in una base avanzata inaffondabile contro la Cina, e una trincea di prima linea per la sua strategia di deterrenza cinese", accusa il comunicato. (segue) (Res)