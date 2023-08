Trasporto aereo: Ita, cresce offerta su Cagliari in stagione invernale 2023-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi Ita Airways mette in vendita i voli in continuità territoriale da/per la Sardegna per la prossima stagione winter 2023/2024. La Compagnia, nella programmazione della nuova stagione winter ha tenuto conto delle esigenze di traffico emerse durante la stagione estiva e, per anticipare le problematiche dei periodi di picco di traffico, ha da subito inserito frequenze aggiuntive nell'operativo tra Cagliari e Roma Fiumicino e tra Cagliari e Milano Linate. Nello specifico - spiega una nota - Ita Airways ha introdotto: una frequenza addizionale sulla rotta Cagliari-Roma Fiumicino nei mesi di dicembre, gennaio e marzo, garantendo sette frequenze giornaliere rispetto alle sei previste dal Decreto ministeriale; una frequenza addizionale sulla rotta Cagliari-Milano Linate per tutto il periodo della winter da novembre a marzo, operando cinque frequenze giornaliere rispetto alle quattro del Decreto ministeriale. Sono stati inoltre rivisti gli orari del volo Cagliari-Roma Fiumicino anticipando a metà giornata il volo operato in estate alle 17:30, per rispondere all'esigenza di garantire ai passeggeri un migliore cadenzamento dei voli nell'arco della giornata e risolvere, almeno parzialmente, le concentrazioni dell'offerta generate dalla struttura oraria del decreto ministeriale. (Com)