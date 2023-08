Difesa: Spagna, Indra acquisisce partecipazione 9,5 per cento in Itp Aero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indra, azienda tecnologica spagnola e dell'industria della difesa, ha raggiunto un accordo con il fondo Bain Capital per l'acquisizione di una quota del 9,5 per cento di Industria de Turbopropulsores (Itp Aero) per 175 milioni di euro. Secondo quanto riferito in un comunicato, l'obiettivo è quello di rafforzare il settore aerospaziale e della difesa in Spagna. L'ingresso dell'azienda tecnologica nel produttore di componenti per motori aeronautici arriva dopo mesi di difficili trattative e la transazione di Itp Aero dovrebbe essere completata nelle prossime settimane. Indra, di cui lo Stato detiene una quota del 28 per cento attraverso la Società statale di partecipazioni industriali (Sepi), avrà una rappresentanza nel Consiglio d'amministrazione. Le due società hanno anche raggiunto un accordo quadro per collaborare su sistemi e tecnologie, compresi gli sviluppi derivanti dalla cooperazione nel programma europeo Future Combat Air System (Fcas). Il fondo di private equity Bain Capital controlla il Itp Aero dall'estate scorsa, dopo averlo acquistato da Rolls-Royce per 1,6 miliardi di euro. (Spm)