- Città Metropolitana di Milano comunica in una nota che alla luce dell'allerta meteo prevista per il pomeriggio di oggi, alle ore 13, in conformità anche con quanto disposto per gli altri parchi milanesi il Parco Idroscalo verrà chiuso. Resta inteso che in caso di ritorno a condizione di normalità si potrà riaprire in serata. (Com)