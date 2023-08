Vacanze: Anas, fermati altri 96 cantieri, in totale 811 (-74 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primo weekend di esodo di agosto. In previsione dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti dei vacanzieri e del bollino nero previsto per la mattinata di domani, sabato 5 agosto, Anas (Società del Polo Infrastrutture del gruppo Fs italiane), per facilitare la circolazione sulla rete stradale e autostradale di competenza, ha ridotto ulteriormente, rispetto alla scorsa settimana, il numero dei cantieri attivi sulla sua rete stradale. Da oggi, infatti, ne sono stati sospesi altri 96. Passano dunque da 715 a 811 i cantieri rimossi nell'ambito del piano di mobilità estiva, pari al 74 per cento del totale (erano 1.100 gli interventi in corso). Lo rende noto Anas. Tre cantieri su quattro saranno quindi fermati. In particolare, lungo la rete Anas, per il primo fine settimana di agosto è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi, con un aumento nella mattinata di domani, sabato 5 agosto, contraddistinta da bollino nero. Successivamente bollino rosso nel pomeriggio di domani e per la giornata di domenica 6 agosto, con spostamenti in crescita verso le grandi direttrici. (segue) (Com)