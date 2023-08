Perugia: Paita (Iv) su inchiesta dossieraggio, fatti gravi da non sottovalutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto immediatamente in Aula che ci fosse una informativa del governo perché i fatti sono di particolare gravità e non vanno sottovalutati. L'abbiamo fatto anche in commissione Antimafia, io ho personalmente posto la questione, perché il maresciallo di cui si sta parlando operava nell'ambito dell'Antimafia. C'è una interazione anche con questa commissione così importante che deve essere utilizzata per fare chiarezza". Lo afferma la coordinatrice di Italia viva Raffaella Paita ospite a "Agorà estate" su Rai3. (Rin)