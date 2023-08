Colombia: figlio presidente Petro, soldi illeciti nella campagna elettorale di mio padre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicolas Petro Burgos è stato arrestato sabato 29 luglio nell’ambito di un’inchiesta della Procura generale per riciclaggio di denaro e arricchimento illecito. Insieme a lui è stata arrestata l’ex moglie Daysuris (Days) Vasquez, sospettata di riciclaggio e violazione di dati personali. Il presidente Gustavo Petro ha subito preso le distanze dalla vicenda. “Come persona e come padre mi addolora molto tanta autodistruzione e il fatto che uno dei miei figli vada in carcere; come presidente della Repubblica, ho fatto in modo che l’accusa avesse tutte le garanzie da parte mia per procedere secondo la legge”, ha scritto il capo di Stato su Twitter. “Auguro a mio figlio fortuna e forza. Possano questi eventi forgiare il tuo carattere e possa tu riflettere sui tuoi errori”, ha aggiunto. “Come ho affermato davanti al procuratore generale, non interverrò né farò pressioni sulle sue decisioni; che la legge faccia liberamente il suo corso”, ha concluso. (segue) (Mec)