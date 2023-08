© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' da poco iniziato l’incontro in videoconferenza per la sottoscrizione della dichiarazione congiunta tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e le Associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale per l’ntesa anti-inflazione. Lo scrive su Twitter il Mimit. (Rin)