Antimafia: Colosimo, più severi contro reati criminalità organizzata e Pa

- "Basta liste di proscrizione: finisce l'antimafiashow. Basta gogna. II tempo delle liste di proscrizione degli impresentabili è terminato. Proporrò di cambiare il Codice di autoregolamentazione del mio predecessore Nicola Morrà affinché entri in vigore prima delle elezioni europee e delle comunali del 2024. Saremo più severi sui reati di mafia e contro la Pubblica amministrazione. Ma niente lettere scarlatte sui reati di opinione: quella non è mafia". Lo ha detto il presidente della commissione bicamerale Antimafia, Chiara Colosimo, in una intervista a "Il Foglio". (Rin)