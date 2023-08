Viabilità: Anas, per domani mattina previsto bollino nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fine settimana di grandi partenze per l'esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (Società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane). Viabilità Italia prevede bollino nero (traffico critico) nella mattinata di domani, sabato 5 agosto, e bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di domani e per l'intera giornata di domenica 6 agosto. In Lombardia, le principali direttrici in gestione Anas maggiormente interessate dall'incremento del traffico sono la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", la ss 45 bis "Gardesana Occidentale" e la ss 340 "Regina", arterie di collegamento con le principali località turistiche e il confine di Stato. Per agevolare gli spostamenti, Anas ha gradualmente rimosso, già a partire dalle scorse settimane, molti dei principali cantieri di manutenzione programmata attivi sulla rete di competenza. In particolare, dal 4 agosto verranno sospesi i lavori notturni di manutenzione straordinaria per il ripristino ed il risanamento delle strutture interne delle gallerie Sornico, Genico, Ciserino lungo la statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" nei Comuni di Mandello del Lario, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano, in provincia di Lecco. Ricordiamo che è i vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, già da oggi nella fascia oraria 16-22, sabato 5 agosto dalle 8.00 alle 22 e domenica 6 agosto dalle 7 alle 22.(Com)