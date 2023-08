Cina-Italia: Pechino, nostra cooperazione lungo Nuova via della seta è stata "politicizzata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Cina ha criticato "alcune forze" che hanno "creato clamore e strumentalizzato politicamente" gli scambi culturali ed economici con l'Italia lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). Si tratta di iniziative che "hanno interferito con la cooperazione e creato divisioni", afferma la nota del dicastero, pubblicata nel quadro del possibile ritiro dell'Italia dall'iniziativa. L'Italia è stata l'unico Paese del G7 ad aderire alla Nuova via della seta, con un protocollo d'intesa firmato nel 2019 dal governo giallo-verde dell'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il memorandum, in scadenza a marzo 2024, sarà rinnovato automaticamente in mancanza di un preavviso scritto di almeno tre mesi. Stando a quanto riferito dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista a "Fox News" la settimana scorsa, il governo non ha ancora assunto una decisione definitiva sul rinnovo del memorandum, ma lo farà entro dicembre.(Cip)