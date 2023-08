Algeria: ministro Energia riceve delegazione Huawei, focus su cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia dell’Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto ad Algeri una delegazione colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei, guidata dal vicepresidente per l'Africa nord-occidentale e centrale, Philip Wong. Lo ha riferito una dichiarazione del ministero algerino, spiegando che le due parti hanno discusso delle modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale. In questa occasione, la società cinese ha illustrato le sue attività nel campo dell’informazione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict) e dei dispositivi intelligenti. In seguito, le due parti hanno discusso delle modalità per rafforzare la cooperazione e favorire gli investimenti nel settore energetico e minerario. (segue) (Ala)