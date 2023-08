Algeria: ministro Energia riceve delegazione Huawei, focus su cooperazione bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Arkab ha presentato “i principali punti interessati alla cooperazione e le moderne soluzioni tecnologiche legate al settore dell’energia, della gestione delle reti elettriche, degli impianti solari fotovoltaici e della digitalizzazione”. Per quanto riguarda il settore degli idrocarburi, il ministro ha indicato che “in Algeria ci sono molte aree di cooperazione congiunta e opportunità di investimento, soprattutto nei settori della trasformazione digitale e delle nuove tecnologie utilizzate nel campo dell'esplorazione e produzione di idrocarburi e della riduzione delle emissioni”. In occasione della sua recente visita in Cina, il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, aveva invitato Huawei a investire maggiormente nel suo Paese. Tebboune aveva inoltre mostrato interesse per le tecnologie di cybersecurity e di apprendimento a distanza di Huawei, sottolineando che l'Algeria sta seguendo approcci simili. (Ala)