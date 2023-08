Marche: Mit, due anni e sei mesi di lavori e 130 milioni per interventi su E78

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due anni e sei mesi di lavori, per un importo complessivo superiore a 130 milioni. Sono - informa una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) - i numeri degli interventi previsti da Anas sulla E78 Grosseto-Fano e che coinvolgeranno anche la galleria della Guinza. Si tratta di lavori particolarmente attesi dal territorio, anche alla luce di una storia piuttosto travagliata. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini è in costante contatto con gli amministratori locali e con Anas per accertarsi che il cronoprogramma venga rispettato. (Rin)