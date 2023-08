Finanza: Generali Investments, mercati obbligazionari attendisti, no tagli tassi Bce fino a metà 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'andamento dei mercati obbligazionari internazionali non ha mostrato un quadro chiaro a luglio. Mentre le banche centrali internazionali hanno attenuato la loro retorica su ulteriori rialzi dei tassi di riferimento, spingendo i rendimenti a breve termine verso sud in misura modesta, i buoni dati economici statunitensi hanno fatto salire i rendimenti obbligazionari a lungo termine. In particolare, la curva dei rendimenti in area euro a 2/10 anni si è posizionata ai livelli di metà giugno. È quanto emerge dall’analisi di Florian Spate, Senior Bond Strategist di Generali Investments. Non ci aspettiamo grandi movimenti sui mercati obbligazionari internazionali durante la pausa estiva. Anche se i tassi d'inflazione dovessero continuare a diminuire moderatamente, i solidi dati economici statunitensi e i rendimenti decennali che sono ben al di sotto del tasso di riferimento impediscono un calo significativo dei rendimenti nel breve termine. La Fed e la Bce hanno evitato di fornire una forte guidance a luglio. (segue) (Rin)