Finanza: Generali Investments, mercati obbligazionari attendisti, no tagli tassi Bce fino a metà 2024 (2)

- Ciononostante, i mercati - prosegue Spate - vedono ancora il 25 per cento di probabilità di un rialzo da parte della Fed e il 70 per cento di probabilità di un rialzo da parte della BCE a settembre. Secondo noi, le aspettative sulle mosse della Fed saranno deluse. Al contrario, continuiamo a prevedere un ulteriore intervento da parte della Bce. Questo andamento divergente non dovrebbe mancare di avere un impatto anche sulle obbligazioni a più lunga scadenza. Sebbene si debba sottolineare che le aspettative sui tassi di riferimento a medio termine, in particolare, determinino i rendimenti delle obbligazioni a 10 anni, il potenziale di ribasso è maggiore negli Stati Uniti, in quanto il grado di inasprimento della politica monetaria negli Stati Uniti è molto più pronunciato rispetto all'Europa. Non prevediamo tagli dei tassi di riferimento da parte della Bce fino alla metà del 2024. Prevediamo invece tre tagli (ciascuno di 25 punti base) da parte della Fed entro un anno (in media i rendimenti Usa a 10 anni scendono di 60 punti percentuali entro un anno dall'ultimo rialzo). (Rin)