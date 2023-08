Maltempo: Slovenia, inondazioni a causa delle forti piogge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forti piogge della scorsa notte in Slovenia hanno provocato inondazioni improvvise nell'ovest e nel nord del Paese. Lo riporta l'agenzia di stampa "Sta". In alcune località della Slovenia settentrionale, nordoccidentale e in parte della Slovenia centrale sono già caduti più di 100 millilitri di pioggia e diverse località si sono allagate. Si prevedono per oggi altre esondazioni. Gli acquazzoni più intensi si sono verificati nell'area delle Alpi Giulie e verso la Carinzia. A causa delle conseguenze del maltempo, dei cumuli di sabbia e fango, e delle frane, molte strade del Paese sono state chiuse, e si sono verificati problemi anche nelle autostrade. In alcune zone anche il traffico ferroviario è stato sospeso. L'Agenzia slovena per l'ambiente (Arso) ha elevato a rossa, per la giornata di oggi, l'allerta meteo nella Slovenia nord-occidentale, nord-orientale e centrale. È invece scattata l'allerta meteo arancione in cinque regioni della confinante Croazia, dove dovrebbe spostarsi in giornata la perturbazione. A preoccupare è l'innalzamento del livello delle acque dei fiumi Drava, Mura, Sava e Kupa. (Seb)