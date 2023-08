Sanità: D'Amato-Ricciardi (Azione), priorità è riforma sistema e controllo liste d'attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azione "farà una campagna in tutte le regioni italiane per presentare le proposte di riforma del sistema sanitario e per il governo delle liste di attesa. Per le famiglie italiane la priorità è la tutela della salute e la riduzione delle diseguaglianze ecco perché è necessario mettere al centro dell'agenda del Paese la tutela della salute come diritto costituzionale riconosciuto". Lo affermano in una nota il consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D'Amato, e il responsabile Sanità, Walter Ricciardi di Azione. "La situazione è veramente drammatica e c'è bisogno di un deciso cambio di rotta", aggiungono.(Com)