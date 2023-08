Usa: John Bolton, seconda presidenza Trump comporterebbe "quasi certamente" l'uscita dalla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca comporterebbe "quasi certamente" l'uscita degli Stati Uniti dalla Nato. Lo ha dichiarato l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton, che è tornato a criticare l'ex presidente contestando alla sua prima amministrazione una politica estera "erratica" e a suo dire inefficace. "Donald Trump non ha davvero una filosofia come la intendiamo in termini politici", ha dichiarato l'ex funzionario nel corso di una intervista a "The Hill". "Quando assume decisioni non pensa in termini di indirizzi politici, certamente non nello spazio della sicurezza nazionale. E' tutto connesso a come beneficiare Donald Trump". Bolton ha contestato tra le altre cose l'accordo sottoscritto dalla prima amministrazione Trump coi talebani, imputando all'ex presidente, e non al suo successore Joe Biden, le disastrose circostanze del ritiro delle forze Usa dall'Afghanistan nel 2021. "Durante un secondo mandato Trump, ci ritireremmo quasi certamente dalla Nato", ha sostenuto il funzionario noto per il suo profilo di convinto "falco" neoconservatore. Bolton ha contestato quanti tra i Repubblicani riconoscano a Trump successi di politica estera: "Chi fa queste affermazioni in merito ai risultati della prima amministrazione Trump non capisce veramente in quante delle cose di cui gli si dà credito, Trump volesse andare in realtà nella direzione opposta", ha sostenuto Bolton, che per alcuni mesi è stato esponente proprio dell'amministrazione Trump, prima di lasciare il suo incarico nel 2019 e di pubblicare un libro assai critico nei confronti dell'ex presidente. (Was)